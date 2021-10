Paraguay: elezioni municipali, missione Osa celebra partecipazione a scrutini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di osservatori dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) ha celebrato la partecipazione della cittadinanza e il successo delle elezioni municipali tenute domenica in Paraguay, nonostante la sfida rappresentata dalla pandemia Covid-19. È quanto si legge in una nota diffusa oggi al margine della presentazione del rapporto preliminare della missione composta da 18 osservatori di 12 diverse nazionalità. Nel documento si sottolinea tra gli aspetti positivi il buon funzionamento del sistema di voto elettronico, l'applicazione dei protocolli sanitari, la partecipazione politica delle donne e delle minoranze indigene, così come il buon funzionamento della giustizia elettorale e del nuovo sistema di controllo del finanziamento ai partiti. Il giorno delle elezioni, prosegue la nota, "la missione ha visitato 26 seggi elettorali nella capitale Assunzione e nei dipartimenti Central, Guairà e Presidente Hayes, e ha osservato lo svolgimento degli scrutini dall'apertura alla chiusura dei tavoli elettorali, nonché il conteggio dei voti". (segue) (Abu)