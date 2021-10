Paraguay: elezioni municipali, missione Osa celebra partecipazione a scrutini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di là degli aspetti positivi la missione Osa ha espresso la sua "preoccupazione per gli episodi di violenza contro attori coinvolti nel processo elettorale prima delle elezioni" e ha "condannato l'omicidio di quattro consiglieri" così come "qualsiasi tipo di minaccia, aggressione o attacco". In questo senso l'Osa ha esortato le autorità paraguaiane "a procedere rapidamente con le indagini sugli eventi e ad assicurare i responsabili alla giustizia" affermando che "la violenza non ha posto nella democrazia". La missione sottolinea positivamente inoltre l'elevata partecipazione delle donne nei seggi elettorali, tuttavia "rileva che il Paraguay è uno dei paesi dell'America Latina con i livelli più bassi di partecipazione delle donne nei diversi spazi di rappresentanza politica" e "ritiene importante che si svolga un nuovo dibattito su un tema così prioritario". (segue) (Abu)