Paraguay: elezioni municipali, missione Osa celebra partecipazione a scrutini (3)

- ll sindaco della capitale del Paraguay, Assunzione, Oscar Rodriguez, del partito di governo Asociacion Nacional Republicana (Anr) è stato rieletto domenica per un secondo mandato con il 47,6 per cento delle preferenze. Rodriguez ha superato il suo rivale, Eduardo Nakayama, della lista locale Alianza Juntos por Asuncion (Aja), rimasto al 41,9 per cento, secondo i dati ufficiali trasmessi dal Tribunale superiore elettorale (Tsje). Si tratta del risultato più rilevante nelle elezioni municipali tenute in tutto il Paese dove l'Anr, conosciuto anche come Partido Colorado, si è imposto in 162 dei 261 distretti che rinnovano le cariche. Il candidato del partito del presidente Mario Abdo alla guida della capitale era stato coinvolto prima delle elezioni in uno scandalo per presunte irregolarità nella gestione dei fondi per la pandemia con l'accusa di essersi appropriato indebitamente di 2,6 milioni di euro. "Lasciamo da parte le illazioni, le congiure e l'odio, la città ha bisogno del suo popolo unito", ha dichiarato Rodriguez, nel comizio di celebrazione della vittoria. (Abu)