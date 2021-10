© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue ) - Ice, agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, è al fianco di Made expo nella promozione della manifestazione all’estero con l’obiettivo di identificare l’evento come il luogo fisico dove le aziende possono presentare le proprie innovazioni di prodotto a livello internazionale. (Com)