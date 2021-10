Lombardia: Cattaneo, Regione all'avanguardia su economia circolare e sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia abbiamo imboccato da tempo la strada dello sviluppo sostenibile. Lo afferma Raffaele Cattaneo, assessore all’ambiente e clima di Regione Lombardia durante la presentazione oggi di made expo, fiera di riferimento per l'edilizia, in programma a Fiera Milano Rho dal 22 al 25 novembre. “E siamo all’avanguardia sul fronte dell’economia circolare – aggiunge Cattaneo - La produzione lombarda dei rifiuti speciali, secondo i dati del 2018, si attesta sui 32 milioni di tonnellate di cui 13 sono inerti derivanti da demolizione e costruzione. È un trend crescente (+35 per cento rispetto a 2010) in cui i rifiuti inerti da costruzione e demolizione incidono circa per il 40 per cento, con un incremento di circa 3,9 milioni di tonnellate rispetto al 2010. In Lombardia però si è assistito ad un aumento del recupero dei rifiuti come nuova materia, che è passato dal 63 per cento nel 2002 all’83 per cento nel 2018”. “Per costruire politiche che tengano conto di questa evoluzione Regione Lombardia ha istituito l’osservatorio per l’economia circolare e la transizione energetica, al fine di adottare le migliori soluzioni possibili per il recupero della materia, in collaborazione con gli operatori, attraverso lo studio la creazione di una filiera industriale che ci ha posti all'avanguardia nel cammino verso l’economia circolare – chiosa l'assessore all'ambiente e clima della Lombardia - Questo ha già prodotto risultati concreti, come per esempio il market inerti e il recupero delle scorie di acciaieria”. (Com)