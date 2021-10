G20: Di Stefano, a Sorrento riunione importante in vista della ministeriale Omc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruolo delle Pmi nei rapporti economici internazionali, commercio di servizi e investimenti diretti esteri: questi i temi del secondo tavolo di lavoro del G20 commercio di Sorrento, "che ho avuto l'onore di presiedere poco fa" su indicazione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. E' quanto spiegato dal sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, scrivendo su Facebook. "Questa riunione è un appuntamento importante perché arriva a poche settimane dalla 12ma conferenza ministeriale del Wto (Organizzazione mondiale del commercio - Omc), la prima dallo scoppio della pandemia, in occasione della quale si proverà a rilanciare il sistema del commercio multilaterale dopo anni di deterioramento", ha dichiarato Di Stefano. "Stiamo quindi cercando - ha spiegato -, come Paese ospitante, di avvicinare le posizioni attualmente divergenti tra i vari attori globali in modo da portare a casa risultati concreti su temi chiave come l'accesso ai vaccini, l'eliminazione dei sussidi alla pesca dannosi per l'ambiente e per le riserve ittiche, la stabilizzazione delle catene del valore. Non parliamo di questioni astratte, ma di aspetti che riguardano molto direttamente la salute delle persone, la disponibilità e la stabilità dei prezzi dei beni più essenziali, la protezione del pianeta e in particolare di mari e oceani. Oggi è difficile perfino reperire container a buon mercato per spedire merci dall'Asia all'Europa, i prezzi sono almeno decuplicati da un anno a questa parte. Anche il costo dei servizi digitali sta aumentando per via dell'incremento della domanda dovuto alla necessità di rimanere collegati durante i periodi di lockdown. Per questo, con il mio intervento ho sollecitato i partecipanti a fare uno sforzo comune per il monitoraggio e contenimento dei prezzi, affinché nessun imprenditore, nessun cittadino sia lasciato indietro", ha concluso il sottosegretario.(Res)