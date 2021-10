Forza nuova: Fassina (Leu), grave approvare mozione scioglimento solo con centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri, ho sottoscritto la mozione per sciogliere Forza nuova. La legge Scelba del 1952 prevede che, in casi di necessità e urgenza, possa intervenire il governo per decreto legge. L'assalto premeditato alla sede della Cgil conferma l'uso della violenza da parte di Forza nuova come strumento di attività politica. Quindi, i contenuti previsti dalla legge sussistono e ricorrono anche i requisiti di necessità e urgenza", sottolinea su Facebook il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina. "Tuttavia - prosegue - è preoccupate l'indisponibilità di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega a votare la mozione presentata da Pd, M5s, Lei, Iv ed altri. Su un punto così delicato, l'arco parlamentare non si può, non si deve dividere. Sarebbe grave e pericoloso approvare la mozione con una maggioranza risicata, tra l'altro in presenza di un amplissimo arco di partiti a sostegno del governo Draghi. Per i 'nostri', il messaggio sarebbe che l'antifascismo, pilastro della Costituzione italiana, è in realtà patrimonio di una sola parte; per i 'loro', che noi utilizziamo l'antifascismo in modo strumentale a fini di competizione elettorale. Attenzione, così facciamo danni enormi. Fermiamoci - conclude Fassina - e troviamo un consenso largo, larghissimo, prima di votare la mozione per lo scioglimento di Forza Nuova e delle altre organizzazioni neofasciste".(Rin)