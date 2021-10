Usa: l’ex presidente pronto a vendere il Trump International Hotel di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in “trattative avanzate” per vendere per 370 milioni di dollari il Trump International Hotel di Washington alla società d’investimento di Miami Cgi Merchant Group. Lo rivela oggi il “Wall Street Journal” citando fonti a conoscenza dell’affare. Situato nell’edificio dell’ex Ufficio postale, l’albergo si trova su Pennsylvania Avenue, non lontano dalla Casa Bianca, ed è uno dei più grandi della capitale. L’edificio è di proprietà del governo federale, ma la famiglia Trump vanta un contratto d’affitto di durata quasi centenaria. La somma offerta da Cgi Merchant Group sarebbe quasi il doppio di quella spesa dalla Trump Organization per convertire l’edificio governativo in un hotel di lusso. I contratti di locazione tra il governo federale e la Trump Organization, peraltro, erano finiti negli ultimi anni nel mirino della commissione di Sorveglianza e Controllo della Camera dei rappresentanti per sospetto conflitto d’interesse sorto al momento dell’elezione di Donald Trump a presidente degli Usa. Proprio venerdì scorso un rapporto della stessa commissione rivelava come l’hotel abbia perso oltre 70 milioni di dollari tra l’anno della sua apertura, il 2016, e il 2020, costringendo la Trump Organization a iniettarvi liquidità per almeno 24 milioni di dollari. Si tratta di cifre messe in discussione dalla stessa famiglia Trump, secondo cui nel corso dei quattro anni l’hotel ha generato ricavi per circa 150 milioni di dollari. (Nys)