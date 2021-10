Lfc: Barachetti, amico di Di Rubba, tramite lui iniziati rapporti con la Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore bergamasco Francesco Barachetti, imputato per peculato e false fatture nell'inchiesta sulla vendita del capannone di Cormano destinato a sede della Lombardia Film Commission, ha raccontato durante l'esame in aula che l'ex contabile Antonio Di Rubba è un amico di famiglia. Rispondendo alle domande del procuratore aggiunto Eugenio Fusco, ha sottolineato che, grazie a lui, hanno preso il via i suoi rapporti con la Lega. Come ha poi spiegato l'imprenditore, l'amicizia con Antonio Manzoni - a sua volta ex contabile della Lega e condannato per turbativa d'asta e peculato - è nata nel 2015 tramite Di Rubba.(Rem)