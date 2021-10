Bologna: tentano truffa anziani, inseguiti e arrestati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri hanno avuto la conferma di avere sventato un reato quando hanno scoperto che poco prima dell’inseguimento, l’automobilista alla guida della Fiat Punto aveva fatto visita, assieme a un complice, a un’anziana 82enne, facendole credere di essere un tecnico addetto al controllo dei contatori dell’acqua al fine di carpirne la fiducia ed entrale in casa. “Disturbati” dai carabinieri, i due malviventi avevano abbandonato il colpo, allontanandosi in direzione di Budrio (Bo). Gli oggetti rinvenuti dai Carabinieri a bordo dell’auto hanno certificato la natura criminale della banda: un piede di porco, alcuni berretti, un porta tesserino e una giacca ad alta visibilità, un modello di quelle che i finti tecnici indossano per far credere alle vittime di essere quello che non sono. (Ren)