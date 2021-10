Lavoro: Romano (M5s), serve legge su salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Nobel per l'economia al professor David Card, 'padre' del salario minimo, sproni il governo e le forze politiche ad introdurlo anche in Italia. In Parlamento sono state depositate diverse proposte di legge e anche l'Ue sta lavorando in questa direzione. E' da qui che occorre ripartire per rilanciare i temi del lavoro e la crescita". Lo afferma in una nota il capogruppo del M5s in commissione Lavoro del Senato Iunio Valerio Romano. "Le ricerche del professor Card nei primi anni'90, che oggi gli sono valse il Nobel, hanno dimostrato che, laddove viene introdotto, il salario minimo rappresenta una leva per la crescita, stimola l'aumento dell'occupazione e aumenta dunque il benessere generale. Tradurre in scelte politiche, contributi scientifici come questo - osserva Romano – può consentire di invertire la rotta e favorire la crescita". "Introdurre il salario minimo in Italia e in tutti i Paesi dell'Ue significa aumentare il potere di acquisto dei lavoratori, stimolare i consumi e arginare delocalizzazioni e fenomeni di concorrenza sleale, che stanno mettendo in ginocchio interi territori, oltre a ridurre le disuguaglianze", conclude Romano. (com)