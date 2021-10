Lombardia: Regione e Camere di commercio promuovono bando per sostenere nuove imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per favorire la ripresa e il rilancio dell'economia lombarda - duramente colpita dalla pandemia - Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo promuovono il bando "Nuova impresa" che sostiene l'avvio di nuove imprese lombarde e l'autoimprenditorialità e favorire il ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro. Il bando mette complessivamente a disposizione quattro milioni di euro a fondo perduto a parziale copertura delle spese per la costituzione e l'avvio di nuove imprese, acquistare beni strumentali, software e hardware, coprire canoni di locazione e coprire le spese generali e di comunicazione. Il contributo a fondo perduto è del 50 per cento delle spese ammissibili, sino a un massimo erogabile di 10mila euro. Le tipologie di nuove aziende ammissibili rientrano nel settore commercio, terziario, manifatturiero e gli artigiani dei medesimi settori. Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese lombarde costituite a partire dal 27 luglio scorso. "Con questa iniziativa le Camere di commercio lombarde e Regione Lombardia proseguono lo sforzo comune per incentivare e sostenere lo spirito imprenditoriale lombardo" ha dichiarato il Presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio. "È tempo di lasciarci alle spalle la crisi e ricominciare a investire sul proprio futuro e di fare nuova impresa". "Regione Lombardia – ha spiegato l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi - si è sempre schierata al fianco delle imprese e oggi con questa ulteriore misura vogliamo ribadire con forza e convinzione che la Lombardia è la casa delle partite Iva, luogo in cui chiunque abbia un'idea può realizzarla, anche con il supporto e l'aiuto di Regione Lombardia. Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica dal 1° dicembre fino al 20 dicembre 2021.(Com)