Venezuela: procuratore generale chiede chiarezza su uccisione di due adolescenti in Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha chiesto al suo omologo colombiano, Francisco Barbosa, di chiarire le responsabilità nell’assassinio di due minori, di nazionalità venezuelana, uccisi a Tibú, nel dipartimento di Norte de Santander, dopo essere stati sorpresi a rubare. I fatti, si legge nella missiva diffusa sui social, risalgono allo scorso 9 ottobre. Secondo quanto riferito dalla stampa locale i due, di 12 e 18 anni, sarebbero stati sorpresi a rubare in un negozio, sono quindi stati bloccati dai presenti, che hanno legato loro le mani, per poi essere giustiziati da uomini armati in motocicletta. Sui cadaveri dei due giovani venezuelani è stato rinvenuto un cartello con su scritto “ladri”. La Colombia ospita oltre un milione di migranti e rifugiati venezuelani, arrivati nel Paese vicino per fuggire alla crisi economica in corso in Venezuela. (Vec)