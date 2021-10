Disabilità: Papatheu (FI), no a discriminazioni su violenze o abusi sessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parola delle donne con disabilità "va sempre ascoltata. Alle loro testimonianze, alle loro dichiarazioni su violenze o abusi sessuali subiti, deve essere dato il dovuto credito. Non ci deve essere alcuna discriminazione". E’ quanto sottolineato dalla senatrice di Forza Italia e componente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Urania Papatheu, in occasione dell’audizione odierna in commissione del ministro per le Disabilità, Erika Stefani. "Per prevenire la violenza sessuale è, poi, fondamentale che le donne con disabilità ricevano un’adeguata educazione all’affettività ed alla sessualità", ha aggiunto la parlamentare di FI, secondo cui "i centri antiviolenza devono essere accessibili anche alle donne con disabilità, con personale preparato e competente, e con specifici finanziamenti statali destinati a tali strutture".(Rin)