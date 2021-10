© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Splendida notizia dal Viminale sull' ampliamento sistema di accoglienza e integrazione (Sai) per emergenza afghana. Grazie ministra Lamorgese. Ora serve aiuto per chi è in imminente pericolo di vita e deve lasciare l'Afghanistan. Il metodo? Uno solo: aprire corridoi umanitari!". Lo scrive in su Twitter Marco Berruto, responsabile Sport della segreteria nazionale del Pd. (Rin)