Trasporti: Rojc (Pd) su Brennero, Ue attivi procedura infrazione verso Austria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile "compia con la massima urgenza tutti i passi necessari presso la Commissione Ue affinché sia attivata nei confronti dell'Austria la procedura di infrazione raccomandata dalle direzioni generali competenti. L'Austria ha violato sistematicamente il principio della libera circolazione delle merci senza subire alcuna conseguenza". Lo chiede la senatrice Tatjana Rojc (Pd) in un'interrogazione rivolta al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini assieme ad altri 20 senatori democratici, dopo che è emerso che, per i divieti di circolazione introdotti unilateralmente dal Tirolo, le direzioni generali dei commissari del Mercato interno, dei Trasporti e dell'Ambiente avevano già da dicembre 2020 raccomandato al presidente della Commissione Ue di avviare una procedura d'infrazione nei confronti dell'Austria, che non è stata finora avviata. (segue) (Rin)