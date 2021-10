India: Covid, voli interni a piena capacità dal 18 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 18 ottobre i voli interni in India potranno operare al cento per cento della capacità. Lo ha annunciato oggi il ministero dell’Aviazione civile indiano. Attualmente, nell’ambito delle misure di contenimento del coronavirus, gli aerei hanno un limite di passeggeri dell’85 per cento rispetto ai posti disponibili. La soglia è stata progressivamente alzata dal 50 per cento di luglio. Per quanto riguarda, invece, i voli internazionali, sono sospesi fino al 31 ottobre, salvo i cargo e quelli specificamente approvati dalle autorità competenti su rotte selezionate, caso per caso e in base ad accordi bilaterali.(Inn)