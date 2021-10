Covid: Gagliardi (CI), pagare immediatamente i ristori ai tassisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il forte ritardo di quasi un anno registrato nell'accreditare i ristori ai tassisti che hanno la residenza fuori dal Comune dove prestano servizio è irrispettosa del lavoro". Lo dichiara in una nota la deputata di Coraggio Italia, Manuela Gagliardi. "D'accordo con le associazioni di categoria e con la Confartigianato di La Spezia ho presentato una interrogazione parlamentare per porre rimedio a questa situazione. Ora che il lavoro è ripreso i tassisti hanno dovuto anticipare di tasca loro i soldi per riprendere l'attività ed è giusto che i ristori previsti dal decreto vengano pagati immediatamente", conclude. (Com)