Russia-India: Lavrov a colloquio con omologo indiano su Afghanistan e Asia-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha avuto un colloquio con l'omologo indiano Subramaniyam Jaishankar per discutere sulla situazione in Afghanistan e nella regione Asia-Pacifico. Altri temi di confronto, secondo quanto riferisce una nota del ministero degli Esteri di Mosca, sono stati l'interazione nell'ambito della Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) e nel formato Russia-India-Cina. L'incontro si è svolto a Nur-Sultan, capitale del Kazakhstan, a margine della Conferenza sull'interazione e sulle misure di rafforzamento della fiducia in Asia. (Rum)