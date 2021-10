Germania: Fmi corregge al ribasso previsioni di crescita 2021 al 3,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha corretto al ribasso le previsioni di crescita della Germania per il 2021, portandole al 3,1 per cento dal 3,6 per cento stimato in precedenza. La correzione si basa sulle conseguenze che l'interruzione della catene di approvvigionamento globali sta avendo sull'economia tedesca. È quanto si apprende dal rapporto sulle prospettive dell'economia globale, pubblicato oggi dal Fmi. Per il 2022, le stime di crescita della Germania sono state invece riviste in positivo, dal 4,1 al 4,6 per cento. Con riguardo all'inflazione, l'Fmi anticipa un tasso del 2,1 per cento nel 2021 e dell'1,8 per cento nel prossimo anno. (Geb)