Serbia-Iran: ministro Esteri Selakovic a colloquio con viceministro Safari

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, ha avuto un incontro con il viceministro degli Esteri iraniano, Mahdi Safari. Secondo una nota del ministero serbo, il colloquio è avvenuto a margine della seconda giornata del vertice del Movimento dei Paesi non allineati che si tiene a Belgrado. Selakovic ha dichiarato che la Serbia desidera un'intensificazione del dialogo politico. Nel corso della riunione è stata anche sottolineata la necessità di migliorare la cooperazione economica, osservando che esiste un potenziale in settori quali l'agricoltura, l'energia, l'edilizia e il turismo. Il ministro serbo ha sottolineato l'intenzione di consentire a quanti più studenti iraniani possibile di studiare in Serbia. Nel corso della conversazione Selakovic ha anche ringraziato Teheran per la posizione di principio sulla questione kosovara e il sostegno all'interno delle organizzazioni internazionali.(Seb)