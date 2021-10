Afghanistan: rappresentante Pam McGroarty, 90 per cento popolazione sotto soglia povertà nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 2022 il 90 per cento della popolazione afgana scenderà al di sotto della soglia di povertà. Lo ha dichiarato la direttrice in Afghanistan del Programma alimentare mondiale (Pam), Mary-Ellen McGroarty, in un briefing con i giornalisti sulla situazione umanitaria e della sicurezza alimentare nel Paese. Secondo la McGroarty la siccità e la crisi economica hanno fatto aumentare i prezzi di cibo e benzina, con la popolazione che sta vivendo un nuovo livello di privazione. In tale situazione, è quanto più necessario, secondo la McGroarty, portare urgentemente cibo alle famiglie in tutto l'Afghanistan prima che arrivi il freddo inverno. Come sottolineato dalla rappresentante e direttrice nazionale del Pam in Afghanistan, in diverse zone del Paese sono già cadute copiose nevicate, accorciando a poche settimane le tempistiche per la consegna degli aiuti umanitari necessari per la popolazione. “Alcune di queste aree”, ha sottolineato la McGroarty restano isolate a causa della neve, rendendo impossibile la consegna di aiuti umanitari. Citando il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, la rappresentante e direttrice nazionale del Pam in Afghanistan ha sottolineato che la crisi economica ha acuito ogni aspetto della vita per la popolazione afgana e servono soluzioni sul piano non solo degli aiuti umanitari, ma anche su quello macroeconomico in modo da iniettare liquidità nel sistema economico afgano affinché non collassi.(Res)