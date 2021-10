Autostrade: diramazione Roma nord, chiuso per una notte svincolo stazione Fiano Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, in orario notturno, dalle 23:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 15 ottobre, sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata della stazione di Fiano Romano, dalla rotatoria Via Variante Tiberina in direzione Roma e A1. In alternativa, si consiglia: in entrata verso Roma, di percorrere la Strada Provinciale Tiberina verso Roma, con rientro sulla Diramazione di Roma nord alla stazione di Castelnuovo di Porto; in entrata verso la A1, di seguire le indicazioni per Rieti-Passo Corese, percorrere la SS4 Dir. verso Roma e seguire poi le indicazioni per A1 Milano-Napoli. Lo comunica Autostrade per l'Italia. (Com)