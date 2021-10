Sanità: Luigi Orfeo nominato presidente Società italiana Neonatologia, assessore Lazio "congratulazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio rivolgere le congratulazioni al nuovo Consiglio direttivo e al dottor Luigi Orfeo per la nomina a nuovo presidente della Società italiana di Neonatologia (Sin). Il dottor Orfeo, direttore dell'Unità operativa complessa di Pediatria, Neonatologia e Terapia intensiva neonatale (Tin) dell'ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli - Isola Tiberina di Roma è un professionista del Sistema sanitario del Lazio, la sua elezione a nuovo presidente della Sin ci riempie di orgoglio". Lo dichiara, in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Bisogna riportare il comparto materno-infantile al centro delle azioni del Pnrr - spiega - e investire sul futuro delle famiglie italiane poiché, dopo il Covid, il dramma più grande è rappresentato dalla denatalità con un 2021 che rappresenterà un ulteriore anno nero per le nascite nel nostro Paese".(Com)