Imprese: Confindustria Hcfs, aziende dei servizi pronte a certificazione verde obbligatoria

- Il comparto dei Servizi è pronto al prossimo 15 ottobre, momento in cui scatterà la certificazione verde obbligatoria: le imprese labour intensive, con tanti addetti in prima linea nei luoghi di lavoro e negli spazi maggiormente esposti sono favorevoli allo strumento. Lo afferma in una nota Lorenzo Mattioli, presidente di Confindustria Hcfs, federazione confindustriale che raccoglie le associazioni di imprese del facility, pulizie e sanificazione. “Ci aspettiamo, ora, linee guida chiare e dettagliate affinché non ci siano incomprensioni sul tema dei controlli: la certificazione verde è garanzia di libertà e sta aiutando l’uscita dalla pandemia grazie alla campagna vaccinale in corso”, ha detto. (Com)