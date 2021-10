Green pass: bozza Dpcm, App ad aziende per controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute fornirà alle aziende applicazioni tecnologiche per verificare la certificazione verde anti-Covid. E' quanto prevede la bozza del Dpcm sui controlli del green pass per l'accesso nei luoghi di lavoro. "Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid nell'ambito lavorativo pubblico e privato il Ministero della Salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-Dgc", si legge nel testo. (Rin)