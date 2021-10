Imprese: firmata intesa tra ministero e Camera nazionale della moda a sostegno innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmato oggi a Milano il protocollo d'intesa "Il lavoro buono" fra il ministero del lavoro e delle politiche sociali e la camera nazionale della moda italiana per sostenere processi di innovazione nel campo della formazione e del trasferimento delle competenze, in favore delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese del settore della moda. Presenti il ministro Andrea Orlando, il presidente della Camera nazionale della moda Carlo Capasa e la consigliera del ministro del lavoro, Cristina Tajani. "Il protocollo firmato oggi segna un importante riconoscimento del nostro comparto come filiera strategica per il rilancio del Paese - ha affermato Capasa -. I grandi brand sono i driver che, attraverso la produzione, la comunicazione e il marketing consentono ai prodotti, realizzati con la partecipazione essenziale di tante pmi italiane, di raggiungere clienti in ogni parte del mondo". I primi 16 brand dell'associazione rappresentano infatti il 32 per cento del fatturato totale dell'Industria della moda italiana. Il protocollo firmato oggi andrà a promuovere politiche che supporteranno il trasferimento del know how e programmi di formazione per upskilling e reskilling dei lavoratori. L'industria della moda "soffre della mancanza di un ricambio generazionale", ha sottolineato Capasa, fattore che potrebbe facilitare la dispersione di competenze essenziali lungo tutta la filiera produttiva; che necessiterà nei prossimi cinque anni di 40mila professionisti formati in nuove competenze digitali. "Le competenze e la loro valorizzazione sono da sempre il motore del nostro Made in Italy", ha concluso. (Rem)