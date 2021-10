Ue: Mattarella, più coesione e solidarietà per rendere Unione forte e autonoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea necessita di sempre maggiore coesione e solidarietà per essere più forte e autonoma. E' quanto ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del brindisi in occasione del pranzo al castello di Bellevue offerto dall'omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, al termine della sua visita ufficiale a Berlino. Secondo Mattarella, la cornice europea costituisce "l’ambito indispensabile per assicurarci una traiettoria di crescita e sviluppo". In questo contesto, ha sottolineato, il processo d’integrazione continentale, "che ha visto i nostri Paesi impegnati fianco a fianco fin dal suo momento fondativo, non può essere considerato un dato politico scontato, acquisito una volta per tutte". "Per mantenersi vitale - ha evidenziato - esso richiede un duplice sforzo: la capacità di attingere al patrimonio condiviso dei nostri valori fondamentali e quella di proiettare nel futuro la costruzione europea, assicurandole livelli sempre più elevati di coesione e solidarietà". "Solo così - ha aggiunto - l’Europa potrà essere forte e competitiva, autonoma e autorevole". (segue) (Geb)