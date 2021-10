Ue: Mattarella, più coesione e solidarietà per rendere Unione forte e autonoma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha poi affermato come in un momento storico così complesso, "con teatri di instabilità e conflitti che mettono in discussione certezze consolidate", emergono in diversi scacchieri "tensioni nazionali che sembravano relegate al passato". "Ciò obbliga la Comunità internazionale a riflettere sulle proprie responsabilità e sull’efficacia degli strumenti a sua disposizione", ha chiarito Mattarella. "Dobbiamo prendere atto della complessa realtà che ci circonda e alla quale l’Unione Europea è esposta. Proprio le sfide crescenti che lo scenario mondiale ci impone di affrontare devono farci riflettere sulle ragioni di una maggiore unità tra gli Stati membri", ha proseguito il capo dello Stato che si è detto certo che in questa "riflessione" Germania e Italia, "alla luce delle profonde sintonie esistenti, sapranno fornire il loro indispensabile contributo, senza lesinare sforzi nel mediare tra sensibilità e percezioni non sempre collimanti". (Geb)