Turismo: anche la Calabria al Travel experience di Rimini

- Le eccellenze del turismo calabrese parteciperanno domani a Rimini alla più prestigiosa vetrina italiana del settore. La Calabria sarà presente infatti al Ttg-Travel experience di Rimini, il marketplace del turismo in Italia, quest’anno alla 58esima edizione, che si concluderà venerdì 15 ottobre. Uno stand di 300 metri quadrati, interamente personalizzato, in una posizione di strategica visibilità nel padiglione C3, ospiterà i 38 operatori turistici arrivati dalla Calabria e sarà la location ideale dove incontrare i buyer nazionali e internazionali, per promuovere le novità dell’offerta turistica e consolidare la vendita delle attrazioni già note e di successo. Così una nota della Regione Calabria. (Ren)