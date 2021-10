Amministrative: Cesa, Udc sopra il 10 per cento in Sicilia, è forza trainante centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La bandiera dello Scudo crociato sventola in alto in Sicilia. Siamo molto soddisfatti dei risultati delle Elezioni Amministrative. In diversi Comuni siciliani l'Udc è il primo partito superando il 10 per cento. Ringrazio per il grande lavoro svolto il coordinatore politico in Sicilia, Decio Terrana, i deputati regionali e i dirigenti locali che hanno creduto, fin dall'inizio, nelle potenzialità del nostro partito che è fortemente radicato nell'Isola. L'Udc con questi numeri si conferma la forza trainante del centrodestra ed un tassello fondamentale della coalizione". Lo afferma il segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa commentando i risultati delle elezioni amministrative in Sicilia. "Oggi è il momento della festa. Dopo tanti sacrifici, l'Udc porta a casa un grande risultato. Ne siamo fieri e orgogliosi. I nostri valori, i valori dello Scudo crociato, sono la nostra storia, il nostro presente e anche il nostro futuro", aggiunge. (Com)