Speciale energia: Giordania, nuovo rimpasto di governo, sostituiti otto ministri e creato dicastero Investimenti

- Un decreto reale ha approvato il rimpasto di governo operato dal primo ministro della Giordania, Bisher Khasawneh. Lo riferisce l’agenzia di stampa del regno “Petra”. Il rimpasto riguarda otto ministeri e prevede la creazione di un nuovo dicastero dedicato agli investimenti per stimolare l’afflusso di capitali dall’estero e arginare la disoccupazione, oggi al 25 per cento. Si tratta del quarto rimpasto di governo fatto da Khasawneh da quando ha assunto l’incarico circa un anno fa. Il decreto reale ha approvato le seguenti nomine: Wajih Owais, ministro dell’Istruzione, dell’Educazione superiore e della Ricerca scientifica; Saleh Kharabsheh, ministro dell’Energia e delle Risorse minerarie; Yousef Shamali, ministro dell’Industria, del Commercio e delle Forniture; Faisal Shboul, ministro di Stato per gli Affari dei media; Haifa Najjar, ministra della Cultura; Wafaa Bani Mustafa, ministra di Stato per gli Affari legali; Muawieh Radaideh, ministro dell’Ambiente e Nayef Steitieh, ministro del Lavoro. Il rimpasto di governo prevede la creazione del ministero degli Investimenti, la cui guida è affidata a Khairy Amr. Khasawneh, un ex diplomatico e aiutante di palazzo, è stato nominato a ottobre 2020 dal re Abdullah per ripristinare la fiducia della popolazione sulla gestione della crisi sanitaria del coronavirus e disinnescare la rabbia per il fallimento dei precedenti governi nel mantenere le promesse di prosperità e arginare la corruzione. (Res)