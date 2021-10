Speciale energia: Germania, imprese chiedono a prossimo governo provvedimenti concreti per protezione clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo governo federale dovrà attuare provvedimenti più concreti per la protezione del clima. È quanto chiedono in una lettera aperta 69 imprese tra cui Allianz, Bayern, Adidas, Poste tedesche, Ikea, General Electric, diversi gruppi per l'energia e catene di supermercati. Secondo i firmatari, la Germania deve essere condotta su un “su un percorso chiaro, affidabile e prevedibile verso la neutralità climatica”. Le imprese chiedono quindi al nuovo esecutivo “un'offensiva di attuazione per la neutralità climatica”, entro i primi 100 giorni dall'entrata in carica. L'iniziativa è della Fondazione Due gradi, il cui presidente Michael Otto ha dichiarato: “La protezione del clima è stata la questione decisiva alle elezioni del Bundestag e deve essere messa in cima all'agenda dei partiti nella formazione de nuovo governo federale”. Per Otto, il prossimo esecutivo deve ora “impostare il quadro” in modo che gli imprenditori possano rendere la neutralità climatica !un marchio di fabbrica dell'economia tedesca”. (Geb)