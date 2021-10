Speciale energia: Intesa Sanpaolo, produzione industriale in calo solo lieve ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale è calata di -0,2 per cento ad agosto, dopo la crescita dell’uno per cento a luglio (rivista al rialzo da 0,8 per cento della prima stima), e dopo l’1,1 per cento di giugno. La variazione annua, corretta per gli effetti di calendario, è calata a zero da 7,2 per cento il mese precedente. Lo sottolinea Paolo Mameli, economista della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Nel mese, la flessione ha riguardato l’energia, i beni di consumo e i beni intermedi (-2,1 per cento, -2 per cento e -1,3 per cento sul mese, rispettivamente), mentre si registra un aumento per i beni strumentali (+0,8 per cento). Proprio i beni strumentali, assieme ai beni intermedi, sono le uniche macro-categorie in progresso su base annua. La produzione nel solo comparto manifatturiero è calata di appena -0,1 per cento nel mese, e mantiene un trend di crescita su base annua (+1,7 per cento). Il dettaglio per settore è però molto variegato: su base tendenziale (corretta per gli effetti di calendario) si notano incrementi molto rilevanti per il comparto metallurgico (+16,6 per cento), per la meccanica (+10,3 per cento) e per le apparecchiature elettriche (+6,3 per cento), mentre, all’opposto, si registrano flessioni assai accentuate per i mezzi di trasporto (-23,7 per cento), i prodotti farmaceutici (-20,9 per cento) e, al di fuori del manifatturiero, le attività estrattive (-17,7 per cento). Anche dopo il lieve calo di agosto - sottolinea la produzione industriale resta al di sopra dei livelli pre-Covid (+1,5 per cento rispetto a febbraio 2020). L’incremento è dovuto principalmente ai beni intermedi (+4,6 per cento), a fronte di una sostanziale stabilità per i beni strumentali e di un calo per beni di consumo ed energia (-3,7 per cento e -6 per cento, rispettivamente). (Rin)