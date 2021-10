Speciale energia: Norvegia, sentenza Corte suprema tutela popolazione sami contro costruzione centrali eoliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione sami della Norvegia ha vinto la causa presso la Corte suprema sul caso relativo alle centrali eoliche costruite nei territori tradizionalmente occupati da pascoli nella penisola di Fosen. La Corte ha sottolineato come la tradizione sami dell’allevamento di renne sia una pratica culturale tutelata. A seguito della sentenza odierna, come riferisce l’emittente “Nrk”, il movimento Motvind Norge ha chiesto che vengano chiuse e demolite le due principali centrali eoliche in Norvegia. “Si tratta di una costruzione illegale. Non esisteva l’autorità per costruirle”, ha detto Torbjorn Lindseth, esponente dell’associazione. “Non si possono costruire turbine eoliche senza permesso, come ha stabilito la Corte suprema. Se le turbine resteranno in piedi, vorrà dire che si possono costruire senza un’autorizzazione legale”, ha proseguito. Un portavoce del dicastero per il Petrolio e l’energia norvegese ha spiegato che il verdetto della Corte suprema “crea la necessità di chiarire la situazione”. L’amministratore delegato di Fosen Vind, Tom Kristian Larsen, si è dichiarato sorpreso per la sentenza. “Abbiamo basato le nostre attività sulle licenze definitive garantiteci dalle autorità”, ha spiegato. (Sts)