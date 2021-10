Speciale energia: Russia, nei primi otto mesi 2021 ricavi export petrolio aumentano del 36,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi derivanti dall'esportazione di petrolio dalla Russia nel periodo gennaio-agosto 2021, sono aumentati del 36,5 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un incremento di 67,4 miliardi di dollari in valore assoluto. E' quanto emerge dai dati diffusi dal Servizio doganale federale russo. Allo stesso tempo, il volume fisico delle esportazioni di petrolio dalla Russia nello stesso periodo in questione è diminuito di poco più del 6,8 per cento, a 150,6 milioni di tonnellate, il che è dovuto all'aumento del prezzo del petrolio sui mercati internazionali e alle restrizioni dell'accordo Opec+. (Rum)