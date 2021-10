Speciale energia: Spagna, Sidenor sospendere produzione per 20 giorni per aumento costo elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda siderurgica spagnola, Sidenor, è la prima fabbrica spagnola ad aver annunciato un arresto della produzione a causa dell'aumento del prezzo dell'energia per non "operare in perdita". Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", infatti, l'azienda ha spiegato che i 260 euro per MW/ora raggiunto negli ultimi giorni rappresenta un aumento del 300 per cento rispetto all'anno scorso quando pagava 60 euro. Questo si traduce in un pagamento di 200 euro in più per tonnellata prodotta, il che aumenta i suoi costi totali di oltre il 25 per cento. "Questa situazione genera perdite e rende impossibile mantenere l'attuale tasso di produzione", ha spiegato Sidenor in un comunicato. L'acciaieria ha sottolineato che l'arresto "non risolve il problema di base" e che altre misure saranno necessarie se l'attuale situazione di prezzi incontrollati dell'elettricità persisterà". (Spm)