Imprese: Top Up, nuova proposta di Sace che garantisce alle aziende una copertura di secondo livello sui crediti commerciali (2)

- Questo influisce anche sulla produzione di comparti quali chimica (+3,3 per cento), apparecchiature elettriche (+2,6 per cento), gomma e plastica (+2,2 per cento) e legno-carta (+2,2). In questo contesto, circa 15 mila imprese italiane, per lo più Pmi, usufruiscono di coperture assicurative contro il rischio di mancato pagamento dei propri crediti commerciali. Tuttavia, l’impennata dei prezzi delle materie prime e la necessità di poter riflettere questi incrementi nei propri prezzi di vendita, fanno sì che gli affidamenti assicurativi possano essere velocemente saturati, rendendo impossibile per le stesse imprese vendere con la certezza di essere pagate. La polizza Bt Top Up nasce proprio per consentire alle aziende di integrare le coperture concesse dalla propria compagnia di assicurazione crediti, qualora insufficienti, con ulteriori garanzie fornite da Sace Bt, incrementando il precedente livello di copertura e compensando, quindi, l’impennata dei prezzi delle materie prime. Bt Top Up è un prodotto modulare con cui le aziende possono selezionare i clienti, italiani o esteri, per i quali integrare la copertura del primo assicuratore, usufruendo di una valutazione specifica a cura di Sace Bt e decidendo, inoltre, la durata della copertura stessa, aumentando la protezione delle vendite e contenendo i costi assicurativi e quelli di sconto delle fatture presso la propria banca o factor. Attraverso questo prodotto, unico sul mercato italiano e che ha già garantito transazioni per 1,5 miliardi di euro, le imprese italiane hanno a disposizione un partner assicurativo fondamentale in un periodo di particolare congiuntura economica come quello che stiamo vivendo. Un altro prodotto che si aggiunge alle soluzioni assicurative e finanziari di Sace a misura di Pmi. (Com)