Forza Nuova: Picierno (Pd), scioglierla subito, ma occorre indagine dettagliata perché siamo davanti piano eversivo preordinato

- Condivido il ragionamento formulato dal segretario del Partito Democratico Enrico Letta: occorre sciogliere Forza Nuova, con un atto del Governo che disponga di un solido supporto da parte del Parlamento. Per questo mi auguro che tutti i gruppi votino la mozione presentata ieri alla Camera dal Pd. Lo riferisce, in una nota, l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno. "Quanto avvenuto sabato costituisce un atto eversivo, sferrato con una violenza preordinata e architettata nel dettaglio, senza improvvisazione. Anche per questo auspico che, una volta che sia stato definito lo scioglimento di Forza Nuova, non ci si fermi lì. Occorre un'indagine profonda, articolata, dettagliata per individuare le responsabilità, le fonti di finanziamento di questo gruppo, rapporti e connessioni, tutte le persone e i soggetti coinvolti nella vicenda, ogni passaggio di quello che è chiaramente un piano studiato e realizzato con precise finalità eversive. Altrimenti corriamo il rischio di limitarci a cancellare il nome Forza Nuova per poi trovarci gli stessi criminali neofascisti ad agire altrove, magari con nuove sigle coniate all'occorrenza", aggiunge. (Rin)