Afghanistan: Cremlino, Putin non parteciperà a riunione straordinaria leader G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin non potrà partecipare alla riunione straordinaria dei leader del G20 sull'Afghanistan, in programma oggi in videoconferenza, a causa del suo fitto programma ed ha già avvertito gli organizzatori italiani della sua assenza. Lo ha dichiarato Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino. La Russia sarà rappresentata da Igor Morgulov, viceministro degli Esteri, e da Zamir Kabulov, rappresentante speciale del presidente russo per l'Afghanistan. "Purtroppo, il programma odierno del presidente è incentrato sull'inizio dei lavori del Parlamento e sui contatti internazionali che erano stati pianificati in anticipo, intendo la visita del primo ministro armeno Nikol Pashinyan, mentre il ministro degli Esteri è in visita ufficiale all'estero, ma abbiamo avvertito in anticipo gli organizzatori italiani del vertice del G20", ha precisato Peskov. (Rum)