Green pass: pm Nobili, anche presenza di soggetti estranei ai no vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attenzione è alta, per il momento non possiamo parlare né di terrorismo, né di eversione se eversione vuol dire sovvertire l'ordine istituzionale. Sotto questo profilo il fenomeno è sotto controllo. C'è la presenza di soggetti che non hanno nessun fine assimilabile ai no vax ma hanno semplicemente quella di manipolare e strumentalizzare e che potrebbe portare a forme di esagerazione esasperata di protesta". Così il pm Alberto Nobili, coordinatore della sezione antiterrorismo della procura di Milano a Radio 24 in 24 Mattino. (Com)