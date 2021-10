Green pass: Europa verde, solidarietà a Cgil, 16 ottobre saremo a amnifestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel ribadire la nostra solidarietà alla Cgil e al Pronto soccorso del Policlinico Umberto I per le violenze e le devastazioni subite, aderiamo alla manifestazione nazionale antifascista per il lavoro e la democrazia di sabato 16 ottobre. Europa Verde si riconosce pienamente nei valori della Costituzione italiana quale irrinunciabile fondamento di convivenza civile". Così i co-portavoce nazionali di Europa verde, Eleonora Evi e Angelo Bonelli, comunicano in una nota l'adesione del partito ambientalista alla manifestazione del 16 ottobre. "Tali valori - proseguono - sono stati calpestati da organizzazioni neofasciste che hanno aizzato le folle, sfruttando la crisi sociale causata dalla pandemia, e che vanno pertanto sciolte per garantire e difendere i principi fondamentali che ci hanno resi libere e liberi. In forte opposizione al riemergere di rigurgiti fascisti nella nostra società, aderiamo convintamente alla manifestazione indetta dalle sigle sindacali. La risposta che va data è un grande piano per creare occupazione che utilizzi l'occasione della transizione ecologica, imperativo sempre più impellente, per battersi contro la precarietà e fare in modo che i salari non siano più al di sotto della soglia di sopravvivenza".(Com)