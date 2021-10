Covid: Casellati, bambini più colpiti da pandemia, privati sviluppo personalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I bambini sono stati colpiti più di altri in quest'ultimo anno dagli effetti dell'emergenza sanitaria, sono stati privati di luoghi, di relazioni e di opportunità per la loro crescita e lo sviluppo della loro personalità”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della presentazione dell'Osservatorio Thsn/Ora di Futuro 2021. Chiusi dentro le mura di casa, privati degli amici, dei compagni, dello sport, costretti a rimanere per ore davanti allo schermo di un computer, per la presidente “hanno certamente vissuto questi mesi con fatica e sofferenza, esprimendo nei confronti degli adulti un urgente bisogno di cura e protezione. Ma nonostante queste difficoltà e questi grandi cambiamenti individuali e sociali, è stata straordinaria la loro capacità di affrontarli”. (Rin)