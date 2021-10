Green pass: ordine pubblico previsto per 2mila, indagini per trovare altri responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un servizio calibrato per gestire una manifestazione con non più di 2 mila manifestanti, quando, invece, in piazza, per esprimere il proprio dissenso contro il green pass, sono arrivati oltre 10 mila da tutta Italia. Una sproporzione enorme che, sabato scorso a Roma, ha mandato in affanno il dispositivo di sicurezza per la gestione dell'ordine pubblico con l'assalto alla sede della Cgil in corso Italia e gli scontri in prossimità del Parlamento. Il venerdì precedente, infatti, in prefettura a Roma, si era riunito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha stilato un piano che prevedeva l'impiego di uomini e mezzi sufficienti per arginare un numero di manifestanti indicato dal servizio di intelligence; un numero di persone che, però, è stato stimato di 5 volte inferiore a quanti scesi realmente in piazza. Quando sono emerse le reali dimensioni della manifestazione, è cresciuto anche il numero degli operatori delle forze dell'ordine per far fronte ad una situazione diversa da quella inizialmente programmata. Dopo i primi arresti avvenuti la sera stessa degli scontri, continuano le indagini della Digos per individuare ulteriori responsabili dei disordini. (segue) (Rer)