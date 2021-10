Green pass: ordine pubblico previsto per 2mila, indagini per trovare altri responsabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si ipotizza che saranno decine le persone individuate e denunciate grazie alle immagini registrate dagli agenti della polizia scientifica durante le proteste. Ieri, intanto, si sono svolti gli interrogatori di garanzia per le sei persone arrestate e inscritte in uno dei due fascicoli che la procura di Roma ha aperto sulla vicenda: quella degli scontro tra forze dell'ordine e manifestanti. C'è attesa, invece, per gli interrogatori di garanzia degli altri 5 indagati arrestati iscritti nel secondo fascicolo d'inchiesta: Roberto Fiore, Giuliano Castellino e Pamela Testa, rispettivamente leader nazionale, capo romano e attivista di Forza Nuova, oltre all'ex Nar Luigi Aronica e a Biagio Passaro leader del gruppo "IoApro". A loro la procura contesta il reato di devastazione, saccheggio e istigazione a delinquere. Al momento sono reclusi nel carcere di Napoli, forse per evitare ulteriori tensioni nella Capitale. Ieri mattina, infatti, un gruppo silenzioso di Forza Nuova si è riunito a Piazzale Clodio, davanti l'ingresso del tribunale dove, si pensava, sarebbero stati ascoltati dai magistrati i capi del movimento di estrema destra. Nei due fascicoli, a seconda delle responsabilità, rientreranno le persone identificate nel corso dell'indagine. (Rer)