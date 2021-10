© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Tor Bella Monaca i carabinieri hanno rimosso l'insegna e sgomberato il Bar Moccia, divenuto base logistica di spaccio e criminalità. Ora l'immobile torna ad Ater. Un grazie a Forze dell’ordine, polizia locale di Roma Capitale, Regione Lazio. Tutte le istituzioni unite per la legalità a Roma". Così in un tweet il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri. (Rer)