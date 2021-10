Scuola: Casellati, partire da ragazzi per immaginare futuro istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, "chiedere ai bambini di immaginare la scuola e la classe del futuro” come avvenuto nell’ambito del progetto “Ora di futuro” promosso da Generali, “è stata una formidabile intuizione. Ci ha restituito, infatti, un patrimonio prezioso di idee, suggestioni e proposte. Perché i bambini non sono mai banali e sono in grado di esprimere, anche con un disegno o una vignetta, idee originali e innovative”. Sono loro, infatti, che “sanno immaginare la scuola di domani: una scuola tecnologica, una scuola attenta all'ambiente, una scuola accogliente, capace di valorizzare le potenzialità di ciascuno, una scuola fondata sulla partecipazione attiva di tutti, sia nell'apprendimento che nelle relazioni, una scuola che lavora in stretto collegamento con le famiglie, una scuola che diventa una vera e propria comunità di vita”, ha concluso la presidente. (Rin)