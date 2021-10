Roma: Michetti-Franco, grazie a prefetto e forze ordine per rimozione insegna Bar Moccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo la Prefettura e i carabinieri per la rimozione dell'insegna del bar Moccia a Tor Bella Monaca, sequestrato da mesi in quanto luogo di ritrovo di criminali e spacciatori, e per la nuova operazione antidroga condotta ieri che ha portato a tre arresti per droga. Il Municipio VI non deve più essere considerato la piazza dello spaccio di Roma. L'impegno delle forze dell'ordine è encomiabile, come testimoniano le tante operazioni che si susseguono con ritmo quasi quotidiano, ma è evidente che non basta. C'è bisogno di portare sul territorio più forze e per questo parleremo con i responsabili di polizia e carabinieri per verificare la possibilità di realizzare una nuova caserma in questo quadrante". Lo dichiarano in una nota il candidato sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti e il candidato presidente del Municipio VI Nicola Franco. (Com)