G20: segretaria Commercio britannica incontra omologa Usa, condividiamo fiorente partnership commerciale

- Il Regno Unito e gli Stati Uniti condividono una fiorente partnership commerciale e di investimento. È quanto dichiarato dalla segretaria di Stato per il Commercio internazionale del Regno Unito, Anne-Marie Trevelyan, che ha avuto un bilaterale con l'omologa degli Stati Uniti, Katherine Tai. "È stato meraviglioso incontrarsi con Katherine Tai al G20 di Sorrento. Non vedo l'ora di darle il benvenuto a Londra la prossima settimana per il G7", ha scritto Trevelyan su Twitter. (Res)