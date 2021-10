Italia: Commissione Ue approva regime di aiuti da 7 milioni di euro per operatori bus "open top"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato il regime italiano da 7 milioni di euro per sostenere gli operatori di autobus "open top" attivi nel settore del turismo, colpito dall'epidemia di coronavirus. La misura è stata approvata nell'ambito del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato. Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette. La Commissione ha specificato che l'obiettivo del regime è di sostenere i costi fissi non coperti delle società di autolinee aperte che hanno dovuto ridurre la loro attività a causa dell'epidemia di coronavirus e delle misure restrittive che il governo italiano ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus. In base a questa misura, i beneficiari saranno ammessi a ricevere l'aiuto a condizione che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 giugno 2021, comprese alcune parti di tale periodo, rispetto al periodo corrispondente del 2019. La Commissione ha constatato che il regime italiano è conforme alle condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo. In particolare, l'aiuto non supererà il 70 per cento dei costi fissi non coperti (90 per cento per le micro e piccole imprese); non supererà i 10 milioni di euro per beneficiario; e sarà concesso entro il 31 dicembre 2021. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (Beb)